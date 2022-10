Por usar sobrenome, cartunista André Dahmer é confundido com fã de Jeffrey Dahmer

O ilustrador e cartunista brasileiro André Dahmer foi criticado por usar seu sobrenome, que é o mesmo do serial killier norte-americano Jefrey Dahmer, em uma publicação do Twitter, na manhã desta segunda-feira (10).

Em uma publicação de André sobre política, um internauta comentou: "Sei não, cara. Colocar o sobrenome de um psicopata e assassino em série no seu user não me faz achar que você distoa dos incels que habitam nesse site. Cuidado com o que dá fama".

O cartunista respondeu: "Bom dia. Dahmer é meu sobrenome materno. Está no meu RG. Abraços". Pouco depois, André publicou um print da interação com a legenda "Contando os dias para essa série terminar".

O caso do serial killer Jeffrey Dahmer começou a repercutir no Brasil após o lançamento da minissérie "Dahmer: Um canibal americano", da Netflix, que conta sua história.

História de Jeffrey Dahmer

Dahmer era adepto de canibalismo e necrofilia e matou 17 homens e garotos entre os anos de 1978 e 1991. Dahmer costumava seduzir ou oferecer dinheiro para as vítimas. Depois, as drogava, estuprava e assassinava. Ele comia os órgãos, dissecava os corpos e guardava os ossos.

Legenda: Jeffrey Dahmer foi preso em julho de 1991 e morto três anos depois Foto: Divulgação / Departamento de Polícia de Milwaukee/FBI

O serial killer foi preso em julho de 1991 e confessou os 17 assassinatos. Ele foi condenado a 16 prisões perpétuas e, em 1994, foi espancado até a morte por outro detento.

.