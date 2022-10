Entrevista original de Jeffrey Dahmer foi usada para preparação de Evan Peters; veja imagens reais

O ator Evan Peters revelou que precisou de muito estudo para interpretar o serial killer Jeffrey Dahmer na série "Dahmer: Um Canibal Americano", da Netflix. À revista Variety, ele detalhou que um dos primeiros vídeos que assistiu durante a preparação para o papel foi uma entrevista do criminoso, por recomendação do diretor da produção, Ryan Murphy.

A gravação que o artista menciona é a participação do homicida no quadro "Confessions of a Serial Killer” — Confissões de um Serial Killer, em português —, do programa “Dateline”, feito em 1994, na emissora norte-americana NBC. Na ocasião, o jornalista Stone Philips foi até prisão de segurança máxima em que Dahmer estava preso, em Columbia, na Carolina do Sul, Estados Unidos, para conversar com ele.

VEJA ENTREVISTA REAL COM JEFFREY DAHMER

Na conversa com o jornalista, o criminoso disse que o "pesadelo virou realidade” após cometer o primeiro assassinato, em 1978. Ele voltou a matar em 1987 e, até 1991, fez 17 vítimas, todos do sexo masculino, com idades entre 14 aos 32 anos.

Entre os crimes que ele cometia, envolvia estupro, necrofilia e canibalismo, em sua maioria, praticados com minorias sociais, como negros, latinos, indígenas e a comunidade LGBTQIAP+.

“Havia uma grande questão de querer controle total sobre alguém, controle total de não precisar considerar suas vontades, de poder mantê-los comigo pelo tempo que eu quisesse. Essa era uma grande parte [da motivação]. Luxúria era uma grande parte disso. Controle e luxúria. Depois que aconteceu pela primeira vez, pareceu ter tomado controle da minha vida. Era algo que dominava meus pensamentos“, detalhou Dahmer em um dos trechos.

Além do criminoso, Stone Philips ainda entrevistou o pai, Lionel Dahmer, e a mãe do serial killer, Joyce Dahmer.

'Medo e repulsa' por personagem

Segundo Evan Peters, após aceitar o trabalho de dar a vida ao assassino em série, ele estava com "medo e repulsa" em consumir as falas do homicida.

"Estava com muito medo de tudo que ele fez, e de mergulhar nisso e comprometer-me a fazer o meu melhor, no que seria uma das coisas mais difíceis da minha vida, porque eu queria que ficasse bastante autêntico. Mas, para isso, precisava acessar lugares muito obscuros e ficar lá por um grande período", contou à revista.

Sobre processo de estudo para o personagem, Peters contou que teve um momento em que foi preciso estabelecer um limite. "Ao me perder nisso, era um desafio e tanto olhar para essa pessoa que aparentemente era tão normal, mas que por baixo escondia um mundo inteiro de segredos. Eu li tanta coisa, vu tabta coisa que, em um certo ponto, tive que dizer: 'Ok, isso é o suficiente'".

