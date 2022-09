Polaroides de Jeffrey Dahmer: entenda como as fotos das vítimas levaram à prisão do serial killer

Após ficar fora do radar por mais de 10 anos enquanto cometia, assassinatos, estupros e canibalismo, o serial killer Jeffrey Dahmer foi pego em 1991, depois que um homem conseguiu escapar do cativeiro no apartamento de Dahmer e chamar a Polícia. No local, fotos perturbadoras das vítimas levaram à prisão daquele que ficaria conhecido com o "Canibal de Milwaukee".

As fotografias eram parte do modus operandi descoberto por policiais na noite da prisão, pois o assassino em série gostava de guardar registros das mortes antes e depois dos crimes, quando desmembrava e até comia algumas vítimas.

O fim da temporada de mortes do criminoso é mostrado logo no primeiro episódio da série da Netflix "Dahmer: Canibal Americano", lançada no último dia 21 de setembro.

Polaroides de Jeffrey Dahmer

Policiais da cidade de Milwaukee prenderam o canibal após encontrarem as polaroides de Jeffrey Dahmer em uma gaveta no quarto dele, em seu apartamento. Mais de 80 fotos de homens nus e corpos esquartejados foram achadas. "É real", disse um dos policiais ao parceiro.

Os agentes de segurança chegaram até o assassino após uma de suas únicas vítimas vivas, Tracy Edwards, conseguir bater no criminoso e escapar de seu apartamento.

Edwards havia sido atraído para o local em um bar gay da região, com a promessa de ganhar dinheiro para tirar algumas fotos.

Morte de Jeffrey Dahmer

Jeffrey Dahmer morreu aos 34 anos em 28 de novembro de 1994, espancado até a morte por outro detento na Penitenciária Estadual de Columbia, prisão de segurança máxima do estado norte-americano de Winsconsin.

O assassino de Dahmer é Christopher Scarver. O homem foi diagnosticado com esquizofrenia e afirmou que a morte do serial killer teria sido uma "ordem de Deus".