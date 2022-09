Cantora Rosana surge com nova aparência aos 68 anos e surpreende fãs

A cantora Rosana, ícone brasileiro da música nos anos 80, apareceu com novo visual no programa 'Domingão com Huck', da Rede Globo, e virou assunto absoluto nas redes sociais. Muitos usuários apontaram a grande mudança no visual da artista.

Rosana surgiu loira e com rosto mais inchado, após claros procedimentos estéticos no rosto e no corpo. Alguns espectadores chegaram a sequer reconhecê-la instantaneamente durante a participação.

"Gente, a Rosana está muito diferente", disse um fã da artista, enquanto outro usuário do Twitter afirmou que a mulher está parecendo "de cera".

Veja a performance da cantora no 'Domingão do Huck':

Sucesso dos anos 80

Rosana é intérprete do hit O Amor e o Poder, além de ter sido a voz predominante em algumas canções de novelas na década de 1980.

No Domingão, a cantora participou do quadro Lip Sync ao lado da atriz Deborah Secco. Esta última a interpretou em uma dublagem da música 'O Amor e o Poder'.