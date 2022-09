Bruna Marquezine é chamada de 'feia e vulgar' por Michelle Bolsonaro

A primeira-dama do Brasil Michele Bolsonaro fez comentário sobre o look da atriz Bruna Marquezine e virou assunto nas redes sociais por conta da crítica. "A pessoa gostar de ser feia e vulgar", escreveu a mulher de Jair Bolsonaro na publicação do jornalista Francisco Campelo.

Foto: reprodução/Instagram

Repercussão do comentário

Antes de a publicação ser excluída por Campelo, que retirou a imagem após a repercussão, o comentário levou mais de 800 curtidas. Entretanto, nas demais redes sociais, a repercussão foi negativa.

"Minha meta de vida é ser 'feia e vulgar' igual à Bruna Marquezine", ironizou uma das internautas que comentou o caso.

"Bruna Marquezine foi elogiada por Kanye West e criticada por Michelle Bolsonaro... kkkkkkkkkk Bruna, você sabe que venceu", disse outra internauta.