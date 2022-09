Luísa Sonza adia turnê para resolver processo envolvendo racismo; entenda

A cantora Luísa Sonza revelou que irá adiar sua turnê, 'O Conto dos Dois Mundos', por conta do processo de racismo no qual está envolvida com a advogada Isabel Macedo. O anúncio foi feito pela cantora por meio das redes sociais nesta segunda-feira (26).

A turnê, que aconteceria no próximo sábado, 1º de outubro, será apenas adiada, e não cancelada, reforçou a artista. A nova data para o início do projeto é dia 19 de novembro.

"Por conta disso, eu escolhi adiar o lançamento da turnê 'O Conto dos Dois Mundos', porque eu não consegui ensaiar, nem tenho cabeça para isso agora, não acho que é hora de eu fazer uma coisa que vai ser o maior projeto da minha vida [...] Vou adiar o projeto para o dia 19 de novembro, foi adiada, não foi cancelada", disse Sonza.

Sonza ainda pediu desculpas ao público e afirmou que está focada em resolver o caso diretamente com Isabel. "Estou resolvendo todo o caso da Isabel, estou procurando a melhor forma de resolver isso, da maneira mais correta possível, de acordo com todos os meus ideais. É óbvio que eu quero vir aqui conversar com vocês, é óbvio que eu quero pedir desculpas para vocês, mas estou resolvendo isso primeiro diretamente na Justiça e diretamente com a Isabel", comentou.

Veja vídeo:

Caso Luísa Sonza

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 2019, a advogada Isabel Macedo fez uma denúncia contra Luísa Sonza. Ela alega ter sido maltratada pela artista, que pediu um copo de água achando que Isabel trabalhava no local do show.

"Ao ser informada de que a autora não era funcionária, a 1ª ré se mostrou visivelmente surpresa, levando a autora a crer que tal fato se deve aos seus traços raciais, razão pela qual registrou ocorrência junto à delegacia de polícia local, que não deu crédito a seu relato", diz um dos documentos da ação.

Versão anterior

Em 2020, quando o processo foi divulgado, a cantora negou as acusações. "Gente, tudo isso é mentira. Não acreditem nisso! Eu jamais teria esse tipo de atitude. Vocês me conhecem bem, sabem qual é o meu caráter, minha índole", justificou.

Na época, a assessoria de imprensa da artista afirmou que o caso era falso, inverídico e vinha "em um momento oportunista em razão do crescimento exponencial da carreira da artista".