Luísa Sonza reage após desabafo de compositora de 'Cachorrinhas': 'cola muito sanguessuga'

Após a compositora do hit Cachorrinhas, Elana Dara, postar uma série de desabafos no Twitter sobre não ter seu trabalho reconhecido, a cantora Luísa Sonza rebateu e disse se ver assustada sobre como as pessoas querem sugar o artista.

"Sempre ouvi falar que, quando artista tem sucesso, cola muito sanguessuga", disparou. "Aos 24 anos me pego assustada em ver que, realmente, a maioria só quer te sugar e não liga de verdade para você. Estou fora", desabafou Luisa, também pelo seu perfil do Twitter.

Em seguida, em nova publicação, a cantora disse já ter conversado com Elana e já ter se resolvido com a compositora. "Não acho que ela seja uma má pessoa, acho que ela foi cabaça em vir aqui e ficar pilhada sem nem trocar ideia comigo. E nem ver todos os lados", disse.

"Para ser artista e estar à frente de tudo tem que ter um estômago inigualável para não sair surtando", desabafou. "Não culpe os outros pelas suas próprias frustrações, ninguém tem nada a ver com suas merdas", completou Luísa.

Compositora volta atrás

Após o pronunciamento de Luísa, Elana voltou atrás nas declarações. "Acredito que minha indignação foi um conjunto de fatores que foi acontecendo (e que ela não tinha controle), e eu dei, sim, uma vomitada. Não sou ingrata, só estava na pilha", disse.

A compositora ainda admitiu que, se fosse ela lançando uma música sobre cachorros, jamais alcançaria o resultado que Luísa teve --ela chegou ao top um do Spotify Brasil. "Respeito todo o trabalho feito por toda equipe dela, não queria me sentir passiva e acabei agindo de um jeito imbecil", admitiu.

"Nesse meio, todo mundo fica deixando subir em cima e eu reagi querendo mostrar meu lado pra não ser só uma pessoa que aceita tudo. Compositor está em um lugar sem atenção nenhuma pra deixar as porcentagens justas, todo mundo vai se enfiando porque colocou uma vírgula e aí vira uma briga de ego de quem fez mais", desabafou Elana.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit