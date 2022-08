Anitta se pronuncia sobre fake news de HIV: 'não é xingamento'

A cantora Anitta, de 29 anos, falou publicamente sobre as fake news divulgadas nas redes sociais de que seria portadora de HIV. Uma foto da cantora, enquanto ela estava internada para tratar a endometriose, foi utilizada para espalhar os boatos.

Em resposta a um seguidor no Twitter, a cantora revelou que não está "nem aí" para os rumores e, além disso, não deve levar o caso à Justiça.

"Eu tô nem aí. Ter HIV não é xingamento. Se eu for processar cada uma das fake news que tão inventando para mim desde que me posicionei politicamente vou acabar com meu dinheiro só pagando advogado", começou a artista sobre o assunto.

Legenda: Anitta se pronunciou nas redes sociais Foto: reprodução

Outros boatos

Anitta também pontuou que chegou a ter contato com outro boato, mas também não teria dado importância para a repercussão dele.

"Só vou gastar quando for algo relevante. Teve também um vídeo de s*xo oral que fizeram montagem colocando meu rosto... Eu só me dei o trabalho de abrir porque queria ver se pelo menos estavam fazendo maneiro... Porque daí quem acreditar que sou eu pelo menos tá 'me' vendo arrasando na performance", complementou.

