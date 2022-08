Mari Fernandez chora ao pedir desculpas após vídeo polêmico com fã: 'assumo meu erro'

Um vídeo em que a cantora Mari Fernandez aparece com o semblante sério logo após bater foto com um fã viralizou nas redes sociais nesta semana. Por conta da repercussão das imagens, em que alguns internautas apontaram que a artista teria "destratado" o rapaz, Mari resolveu se pronunciar sobre o assunto na noite desta terça-feira (2).

Por meio dos Stories do Instagram, a cearense comentou sobre o episódio que, segundo ela, aconteceu pouco tempo antes de seu último show no São João.

"Decidi vir conversar um pouco com vocês. É uma coisa que eu estou precisando falar sobre. Acho que vocês já chegaram a ver um vídeo meu no qual eu estou tirando foto com um fã no palco antes de começar a cantar. É algo que (...) poxa, gente, como é difícil explicar pra vocês", começou Mari.

Com lágrimas nos olhos, a cantora de piseiro reconheceu que poderia ter sido mais atenciosa com o fã. "Eu reconheço que eu errei muito na atitude, mas, ao mesmo tempo, eu não sou aquilo. Eu sou muito verdadeira, principalmente comigo. Eu sei que eu não sou aquilo e me dói porque eu tenho um carinho enorme por vocês que admiram o meu trabalho. Foi o momento em que eu não percebi que eu poderia ter sido um pouco mais atenciosa. Eu reconheço isso", lamentou.

Mari Fernandez Cantora Eu reconheço. Estou aqui, assumo o meu erro. Eu sei que eu posso melhorar e eu vou melhorar, principalmente por vocês.

Mari afirmou que estava muito cansada da sequência de shows que fez no período junino.

"Eu poderia ter sido mil vezes mais atenciosa, coisa que eu não fui. Eu estava muito, muito cansada no dia, era o meu último show do São João. Eu tinha feito 34 shows. Quando eu subi no palco, eu subi já com essa expressão de quem estava cansada, preocupada", alegou Fernandez.

Desculpas ao fã

A artista aproveitou para se desculpar diretamente com o fã que apareceu no vídeo que viralizou na internet.

"Quero muito me desculpar com todas as pessoas que assistiram ao video, que se colocaram no lugar do fã que tava tirando a foto comigo. Eu não poderia deixar também de me desculpar com o fã do acontecido. Eu não sei quem é, mas eu queria me desculpar com você, dizer que eu entendo que talvez a imagem que você tem de mim não é a imagem que eu queria que você tivesse. Não é o que eu sou. Espero que algum dia você tenha a oportunidade de me conhecer novamente, que você possa me conhecer como realmente eu sou", finalizou Mari, se referindo ao rapaz do vídeo.

