O que Tenório fez com Alcides? Confira o que aconteceu no episódio de ontem (26) de Pantanal

No capítulo da novela Pantanal, exibida nesta segunda-feira (26) na TV Globo, Tenório se vingou da ex-esposa, Maria Bruaca, e do atual companheiro dela, o antigo peão Alcides. O fazendeiro sequestra os dois e os tortura.

Em uma visita à fazenda do ex-marido, o casal decide relembrar os velhos tempos e iniciam um momento mais íntimo no antigo quarto dos peões. No entanto, a dupla é surpreendida pelo vilão, que aparece armado e ordena que os dois subam no barco e os leva para a tapera da Juma, como reféns.

Na casa, Tenório humilha e agride Maria e Alcides, mas guarda o pior para o ex-peão. Após ser chamado de corno, ele expulsa a antiga esposa do local e, em seguida, abusa sexualmente do rival. Por uma fresta da porta da tapera, a mulher assiste à cena e entra em pânico.

Legenda: Alcides implora para ser morto após ser estuprado por rival Foto: reprodução/TV Globo

Após ser estuprado, Alcides diz que o fazendeiro o marcou para sempre. Com o amanhecer, Tenório abandona o casal à beira do rio e faz questão de humilhar uma última vez.

"A minha vingança vai ser deixar você vivo para você aprender o que acontece com quem se atreve com minhas coisas", frisa o fazendeiro.

Em seguida, Alcides promete que matará o vilão.

