Gretchen não quer ser associada à Bia Miranda, explica equipe da atriz

A cantora Gretchen não está satisfeita com o comportamento que sua neta, Bia Miranda, vem demonstrando em A Fazenda 14, da Record Tv. A assessoria da artista emitiu uma nota, nesta segunda-feira (26), pedindo que público não associe o nome da Rainha do Rebolado com as atitudes da participante do reality.

No comunicado, a assessoria diz que Gretchen “não tem e nunca teve participação ativa na educação e criação de Bia Miranda” e que "não está de acordo com o comportamento e atitudes que a jovem vem apresentando dentro do reality show em TV aberta", diz a nota.

Leia o comunicado na íntegra:

"A assessoria de comunicação e imprensa de Maria Odete de Miranda, Gretchen, informa que a artista não tem e nunca teve participação ativa na educação e criação de Bia Miranda. Gretchen não está de acordo com o comportamento e atitudes que a jovem vem apresentando dentro de um reality show atualmente no ar em TV aberta.

Pedimos a gentileza que não associem de forma alguma o comportamento desrespeitoso apresentado pela participante à maneira que Gretchen educou e se relaciona com seus filhos e netos".