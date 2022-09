Deolane Bezerra diz que nunca usou drogas após discussão com Vini em 'A Fazenda'

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra relatou que nunca usou drogas, após discussão no reality "A Fazenda" com Vini Buttel, Alex Galette, Bia Miranda e Pétala Barreiros. Declaração foi dada no fim da tarde desta quarta-feira (21). As informações são do portal Ig.

A confusão começou quando Galette disse que Vini afirmou ter visto Deolane pedindo loló para ele em uma festa fora do confinamento. Após Pétala e Bia escutarem a fofoca, as aliadas da influenciadora foram cobrar satisfações.

Deolane Bezerra Advogada "Eu não me preocupo, porque eu já fui para mil baladas e nunca usei drogas. Gente, eu nunca pedi loló para ninguém porque eu não cheiro".

Depois da repercussão, Vini tentou desconversar: "não falei disso. Falei de loló, que eu conheci ela usando loló".

Deolane, por sua vez, quis deixar evidente que os dois se viram pela primeira vez com Vini usando a droga.

Deolane em 'A Fazenda'

Na última sexta-feira (16), Deolane Bezerra comentou sobre seus objetivos ao entrar em "A Fazenda 14". A advogada revelou que, atualmente, fatura o valor do prêmio do reality, de R$ 1,5 milhão, em duas semanas.

Em conversa com Barbara, Deolane ainda comentou sobre as brigas que se envolveu na casa nos últimos dias. Para Pétala, falou que a participante deveria sair de perto dela, porque poderia fazer mal.

"Ela falou: 'Amiga, a briga era minha e você foi comprar'. Porque quem é amigo meu, eu vou até o final. E eu falo tudo alto, pra todo mundo ouvir. Eu sou assim. Jesus não agradou ninguém, eu vou agradar?", questionou.

Para Deolane, é importante conhecer as pessoas e analisar comportamentos dentro da casa, sem levar em consideração quem elas são fora do reality.