Thomaz Costa revela que voltaria com Larissa Manoela se não tivesse pretensão de casar

O ex-namorado da Larissa Manoela, Thomaz Costa revelou que voltaria com a atriz, mas somente se não tivesse o propósito de casar. Conforme o portal Notícias da TV, a declaração foi feita durante uma conversa com o modelo Tiago Ramos no reality "A Fazenda 2022", na última sexta-feira (16).

Os dois brincavam de verdade e consequência, quando Tiago, também conhecido como ex-padrasto do Neymar, questionou: "Thomaz, você voltaria com a Larissa Manoela algum dia?".

Após refletir por alguns segundos, respondeu: "não, mas se eu não tivesse esse propósito de casar e não tivesse outra pessoa em vista, acho que sim".

Em outras conversas ao longo do programa, Thomaz já havia revelado o interesse de que só namoraria com outra pessoa se fosse resultar em casamento.

Desejo de casar e formar família

Conversando com Ingrid Ohara sobre Larissa Manoela, Thomaz comentou que o relacionamento deles não daria certo devido à questão do casamento. "Esse ano despertou em mim um negócio, uma vontade de casar e construir família. Eu sempre tive (essa vontade), por conta das turbulências dentro da minha casa", disse.

Ao ser questionado se um dia acreditava que voltaria com Larissa, o ator negou. "Pensando em você hoje, você acha que vocês algum dia ainda vão voltar? Você e a Larissa?", perguntou Ingrid.

"Eu pensava (que sim) até pouco tempo atrás. Pensava que poderia acontecer. Só que hoje eu tenho outra cabeça. Eu quero casar mesmo, sabe. E hoje vivendo a vida com Cristo, eu quero uma pessoa assim que caminhe comigo e tal", respondeu Thomaz.

Ingrid concordou: "Cara, sabe o que eu penso? Namorar é o antes de casar, para você fazer um teste para ver como é que vai ser. Eu sei que tem gente que pode querer namorar. Eu amo namorar, só que agora eu quero namorar para casar e formar uma família. Eu não vou ficar 'gastando meu tempo' à toa porque nosso tempo é muito único. O tempo passa muito rápido", finalizou.