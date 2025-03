Quem está no Monstro do BBB 25? Veja castigo da semana no reality

Aline foi escolhida para Castigo do Monstro da 9ª semana do Big Brother Brasil (BBB) 25 neste sábado (15). A baiana foi escolhida pelo vencedor da Prova do Anjo, João Gabriel, que justificou a escolha pelos embates que eles tiveram no reality.

O monstro é chamado Repescagem, e a sister terá de ficar vestida de pescador para pescar peixes que aparecerem na piscina quando tocar a música do castigo.

Veja o momento da escolha do Monstro

"Monstro Repescagem! Quem disse que não iria ter repescagem no BBB 25? O Monstro da semana vai se vestir de pescador e vai cumprir o desafio de pescar todos os peixinhos que aparecerem pela piscina. Ele só pode relaxar depois que tiver terminado todo o trabalho", explicou João Gabriel.

Além do castigo, a participante ainda perdeu 300 estalecas.

Prova do Anjo

O participante João Gabriel foi o vencedor da 9ª Prova do Anjo do BBB 25. O objetivo do jogo era alcançar a casa final do tabuleiro, determinando o número de casas a serem avançadas por meio do lançamento de um dado. Tadeu Schmidt comandou o sorteio dos participantes que decidiu quem participaria do jogo, e a disputa foi acirrada, totalizando 13 rodadas.

