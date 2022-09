Ingrid Ohara confronta Bia Miranda após neta de Gretchen entrar na sede de 'A Fazenda'

Na madrugada desta sexta-feira (16), ainda durante o programa ao vivo, Bia Miranda venceu a dinâmica do paiol e entrou na disputa pelo grande prêmio de “A Fazenda 14”. Assim que entrou na casa principal, a neta de Gretchen já foi confrontada por Ingrid Ohara.

Isso porque durante uma dinâmica com os integrantes do paiol, Bia chamou Ingrid de “desumilde”. “Adorei o que você falou, prazer! Você nem me conhece e já falou merda de mim, né?”, disse Ingrid ao ver a neta de Gretchen chegar.

“Já mesmo”, respondeu Bia.

“Nem me conhece e nem sabe da minha história. Te manca”, retrucou a ex-participante do “De Férias como o Ex”.

“E você só confirmou tudo o que eu falei”, disse Bia.

Minutos depois, a apresentadora Adriane Galisteu entrou ao vivo para conversar com todos os peões, e Ingrid mais uma vez falou sobre o descontentamento da entrada de Bia na sede.

“Ela nem me conhece, não sabe nada da minha história e pega e me chama de desumilde, sendo que nunca nem a vi na vida. Me viu passando no feed dela, olhou e falou 'ah, desumilde, é isso'. Achei paia”, disse Ingrid, ressaltando a mágoa que ficou de Bia.

Paiol

Bia Miranda venceu disputa contra André Santos, Claudia Baronesa, DJ Créu e Suzi Sassaki na dinâmica do paiol e ganhou a chance de lutar pelo prêmio miliário de “A Fazenda”. A neta de Gretchen recebeu 36,65% dos votos do público.

Bia Miranda é filha de Jenny Miranda, filha adotiva de Gretchen. Mãe e filha trocaram farpas recentemente, após se tornar público o affair de Bia com o ex-jogador de futebol Adriano Imperador. A jovem acusa Jenny de ter vazado a informação para prejudicá-la.