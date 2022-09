'A Fazenda': Após discussão com Deborah, equipe de Deolane expõe conversas antigas entre elas

Após protagonizar uma discussão com Deborah Albuquerque, na manhã dessa quinta-feira (15), na "A Fazenda 14", Deolane Bezerra solicitou que os administradores das redes dela fora da casa divulgassem as mensagens já enviada pela ex-Power Couple a ela. A equipe da advogada obedeceu, publicando as conversas entre elas, realizadas antes do reality show.

"Não fede e nem cheira, não agrega em nada", declarou Deborah durante uma discussão da tarde do mesmo dia. Em resposta, a viúva do MC Kevin pediu aos risos: "Adm, solta os 'eu te amo' aí'".

Nos prints revelados pela equipe da Deolane, é possível observar Deborah dizer que ama a advogada, além de pedir para marcar algo para elas se encontrarem.

"Deo, confirma seu nome na minha festa, por favor", solicita a ex-Power Couple em uma das mensagens. "Vamos marcar algum churrasco né! Beijos no coração, amo você', escreve em outra.

Na conversa também é possível conferir o momento em que Deborah pede que Deolane a siga na rede social.

Discussão após fofoca de Moranguinho

Tudo começou ainda na madrugada, quando em conversa com a dançarina Ellen Cardoso, a Moranguinho, Deborah fez comentários sobre o comportamento de Deolane e Pétala no reality, que segundo apontou, estaria diferente do real.

"[...] a Pétala aqui no jogo é um personagem. Como ela foi muito chamada de planta lá fora, ela tá traumatizada com essa história. Ela tá bancando a durona, tentando causar, mas é um personagem que ela quer sustentar", disse Deborah para Moranguinho. “A Deolane entrou aqui de um jeito bem diferente de como era na casa dela", acrescentou.

Quando retornou para a casa, Ellen Cardoso contou o que tinha ouvido em conversa com as aliadas. Já durante a manhã, Deolane confrontou a colega de confinamento.

“Sua máscara caiu quando ele (Léo) falou sobre sua estratégia”, disparou Deolane. “Você que não vale nada. Ele falou da sua estratégia e todo mundo está falando. Você tem estratégia, você tem ódio, você tem tudo”, afirmou Deborah.

Com as duas muito próximas uma da outra, os demais participantes precisaram intervir para evitar que a situação ficasse mais séria. “Você está me peitando?”, questionou a modelo. “Eu sempre vou te peitar. Inclusive, você está me cuspindo”, disse a advogada.

“Então pede pra me expulsar, fala que doeu, não foi isso que você ameaçou? Ela fala e sai andando, baixo nível”, provocou Albuquerque. “É porque eu dou na cara, entendeu? Eu não vou sair [do programa] por causa de você. Eu sei que você é dessas. Lixosa! Fala mal da Pétala pra você ver, fala o que você ouviu na minha casa. Fala pra ver o que acontece! Se você fosse gente, você nem tocava no assunto”, disse Deolane.

Pétala, por sua vez, chamou Moranguinho para reproduzir na frente de Débora tudo o que a modelo havia dito. “Tá gravado. Você falou que sabia coisas da vida da Pétala que ela havia confidenciado sobre o passado dela que o Léo Dias faria qualquer coisa para saber, mas que você não falaria nunca", entregou.

“E aí eu falei com você para chamá-las e falar diretamente o que te desagradava”, acrescentou a dançarina. “E eu falei que eu ia chamar, só que não precisava de você fazer telefone sem fio", reclamou Albuquerque. “Foi com fio, Deborah. A Deolane saiu na área externa e viu você conversando comigo. Eu ia esconder o que você falou?", indagou Ellen Cardoso. “Você podia ter me chamado, que eu falava junto contigo“, lamentou Debora.

