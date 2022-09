Éder Militão posa pela primeira vez com filha após polêmicas com Karoline Lima

O jogador do Real Madrid Éder Militão publicou, pela primeira vez, imagens ao lado de sua filha, Cecília, fruto do relacionamento com a influenciadora cearense Karoline Lima.

Nesta quinta-feira (15), por meio dos Stories do Instagram, Militão compartilhou uma foto e um vídeo da bebê dormindo em seu colo e escreveu: “Minha vida toda”.

FIM DO NAMORO

Karoline e Éder terminaram o relacionamento no início do último mês de julho, dias antes do nascimento de Cecília. O ex-casal protagonizou diversas discussões públicas.

Em agosto, ela, que até então morava com o ex, tomou a decisão de deixar a casa do atleta em Madri. Ela ainda afirmou que assim que possível, quando resolver a documentação da filha, voltará ao Brasil com Cecília.