A cearense Karoline Lima deu à luz a sua primeira filha, Cecília, fruto do relacionamento dela com o zagueiro do Real Madrid e da Seleção Brasileira Éder Militão. A bebê nasceu neste domingo (10) em Madrid, na Espanha.

Pelas redes socias, o jogador comemorou a chegada da pequena. "Bem-vinda, Cecília, minha filha", escreveu Eder em post no Twitter.

O casal esteve nos holofotes da imprensa nas últimas semanas após o jogador ser visto curtindo baladas em Miami, enquanto a esposa, grávida, esperava a chegada da filha em casa. A influencer chegou a expor nas redes sociais a sua insatisfação com o comportamento do companheiro

Nesta semana, depois dele voltar à capital espanhola, ela anunciou o fim do relacionamento. "Tentei fazer dar certo pela Cecília, mas não é mais a mesma coisa", desabafou Karoline.

