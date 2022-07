Éder Militão e Karoline Lima terminam relacionamento às vésperas do nascimento da filha

Na reta final da gravidez, a influenciadora Karoline Lima confirmou que terminou o relacionamento com jogador do Real Madri Éder Militão. O ex-casal espera uma menina, que terá o nome Cecília, que deve nascer nos próximos dias.

O relacionamento do casal estava estremecido após o atleta ser flagrado curtindo baladas em Miami, Estados Unidos, enquanto a influencer estava no final da gestação da primeira filha do casal, Cecília.

Éder Militão teria se arrependido

Karoline contou aos seguidores que os dois conversaram e o jogador havia se arrependido do "erro". Ela admitiu que a relação ainda estava abalada.

Legenda: Karoline contou aos seguidores que os dois conversaram e o jogador se arrependeu do "erro", mas que a relação ainda estava abalada. Foto: Reprodução

Em junho, a digital influencer foi questionada por seguidores que a acusaram de estar com jogador devido ao dinheiro dele e desabafou nas redes sociais. "Vou te falar, viu? Cecília não veio antes da hora porque Deus não quis porque foi tanta raiva que passei nessa gravidez. Ninguém respeita o momento. Me deixem em paz".

Duas semanas depois, Karoline voltou ao assunto contando aos seguidores que passava a maior parte da gestação de Cecília sozinha, na Espanha, onde morava com Éder.