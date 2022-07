Éder Militão volta para casa e Karoline revela: 'não estamos bem'

A influenciadora cearense Karoline Lima, esposa do jogador Éder Militão, revelou que o zagueiro do Real Madrid voltou para casa depois de passar algumas semanas fora, em desabafo nas redes sociais nesta sexta-feira (1).

O relacionamento do casal estremeceu após o atleta ser flagrado curtindo baladas em Miami, Estados Unidos, enquanto a influencer está no final da gestação da primeira filha do casal, Cecília.

Karoline contou aos seguidores que os dois conversaram e o jogador se arrependeu do "erro", mas que a relação ainda está abalada.

"Estou vendo vocês perguntando aqui: ‘O marido voltou para casa?’, ‘Vocês conversaram, se largaram, separaram, se acertaram?’. Eu pensei assim, que ódio de grávida é para sempre, tá, meu lindo? Agora aguenta. Não estamos bem. Mas ele voltou para casa e agora temos Cecília chegando ao mundo. Temos outras coisas para pensarmos. Precisamos amadurecer e ver a nossa filha como primeiro lugar de tudo", iniciou o desabado nos Stories do Instagram.

Karoline ainda admitiu que continua com raiva do marido, apesar de ele ter voltado para casa. "Ainda estou brava. Pode ser um pouco de hormônio também, mas foi ele quem procurou. Queria deixar claro que isso [ter aceitado Éder de volta] foi por um bem maior: a nossa filha. Espero que tudo que aconteceu tenha servido de aprendizado para ele", continuou a influenciadora.

"O hexacampeonato está aí e eu também não podia colocar em risco a participação dele na competição por causa desse babado", finalizou a cearense, sobre a possibilidade de Éder estar na lista final do técnico Tite para a Copa do Mundo do Catar no final de novembro.