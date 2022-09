Advogada de Karoline Lima rebate Eder Militão e diz que influencer tem ‘provas robustas’ de abusos

A advogada da influenciadora Karoline Lima, Gabriella Garcia, rebateu o jogador de futebol Eder Militão e diz que a cearense tem “provas robustas” de abusos sofridos. Na última semana, foi revelado que o atleta estava processando a ex-namorado em ação onde pede R$ 45 mil por danos morais.

O UOL Esporte teve acesso ao documento de contestação apresentado pela advogada de Karoline, onde ela reata que a cearense recebeu o processo como uma “punhalada”. O documento tem 37 páginas e 166 itens.

“Karol recebeu esse processo cheio de absurdos, inverdades, sem provas em meio ao seu puerpério, e, como é sabido, o protocolo da ação ocorreu poucos dias antes da sua filha nascer. Uma verdadeira punhalada. Neste processo, o Eder acusa Karoline de ter cometido abusos sem comprovação, já o contrário não é bem assim. A Karol tem provas robustas dos abusos sofridos”, diz a advogada no documento.

O documento relata que Karoline já sofria ataques nas redes sociais por supostamente estar com Eder Militão por interesse, e que era algo de julgamento “pelo simples fato de ter sido companheira de um jogador de futebol profissional”. “Por diversas vezes, Karol foi rotulada como interesseira, quando, na verdade, a influenciadora já tinha uma carreira consolidada no Brasil”, diz a advogada.

Gabriella ainda apresentou prints de conversa entre Karoline e Eder onde o atleta manifestava a vontade de ser pai. Segundo Gabriella, a cearense retirou o DIU, método contraceptivo que usava, para tentar engravidar.

Pedido negado

Na ação, Eder pede que Karoline seja impedida de publicar conteúdos depreciativos sobre ele nas redes sociais. O pedido foi negado duas vezes pela juíza Eliana Adorno de Toledo Tavares porque o jogador não anexou postagens da influenciadora no processo.

“Karol nunca postou nada, tanto que nenhuma das supostas provas trazidas aos autos foram capazes de fazer a juíza conceder a liminar pleiteada por Eder. Ocorre que o Eder realizou duas viagens consecutivas, de agenda pública, uma para Miami a trabalho/lazer e uma de férias para o Brasil. O Eder fez suas escolhas, expôs tais escolhas e sendo pessoa pública tem que entender que está sujeito a esse tipo de situação", acrescentou a advogada.

A defesa da influencer diz ainda que ela teve que ir às pressas a um hospital com uma amiga tendo contrações quando Eder estava em uma festa junina no Brasil. Segundo a advogada, o jogador voltou para Espanha, onde o ex-casal morava, em 28 de junho, e entrou com a ação no dia 30 do mesmo mês.

No dia 1º de julho, o atleta postou um imagem nos Stories "na cama com parte do braço da Karol à mostra, visando expor ao público que ambos ainda estariam juntos”.

A defesa pede que Eder Militão pague uma multa à influenciadora digital, que as partes prestem depoimento para comprovar a versão de Karoline e que a audiência de conciliação agendada para o dia 23 de fevereiro de 2023 seja cancelada.