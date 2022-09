Com 36,65%, Bia Miranda é escolhida do Paiol de A Fazenda para entrar no reality

Bia Miranda foi a escolhida do público para sair do Paiol e entrar oficialmente como peoa em "A Fazenda 2022", da Record TV, na noite desta quinta-feira (15). A influenciadora e neta de Gretchen alcançou 36,65% dos votos.

Em segundo lugar ficou Baronesa, ex-Power Couple e mãe de MC Gui, com 36,54% da preferência dos telespectadores.

O Paiol contou ainda com outros três famosos na disputa: MC Créu, que recebeu 19,01% dos votos, seguido de André Santos, com 6,24%, e Suzi Sassaki, com 1,56%. Os dois últimos protagonizaram cenas quentes no edredom. Os participantes estavam confinados desde segunda-feira (12), dia da pré-estreia do reality rural.

Neta de Gretchen

Bia Miranda é filha de Jenny Miranda, filha adotiva de Gretchen. Mãe e filha trocaram farpas recentemente, após se tornar público o affair de Bia com o ex-jogador de futebol Adriano Imperador. A jovem acusa Jenny de ter vazado a informação para prejudicá-la.