Que horas começa 'Mania de Você'? Veja o resumo da novela deste sábado (15)

A novela 'Mania de Você' deste sábado (15) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Luma deixa Mércia no cativeiro, sem saber onde o quadro está escondido.

Resumo completo de 'Mania de Você' deste sábado

Luma deixa Mércia no cativeiro, sem saber onde o quadro está escondido. Molina fica sabendo por Maureta que Luma esteve com Mércia. Berta não consegue contar a Tomás a verdade sobre a paternidade do neto, e pede ajuda a Fátima. Viola aconselha Daniel a dar um tempo para Michele. Luma implora ajuda a Magda para capturar Molina.

Diana fica intrigada com a maneira exagerada com que Hugo trata Douglas. Luma informa ao delegado que Molina vai à agência bancária. Mércia consegue fugir do cativeiro e pede ajuda a Mavi para buscá-la. Molina se aproxima do banco disfarçado de Julius Eyer.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.