Gretchen bloqueia a filha, Jenny Miranda, nas redes sociais

A cantora Gretchen bloqueou a filha, Jenny Miranda, nas redes sociais nesta terça-feira (23). A artista tomou a decisão após uma polêmica familiar, que teve o estopim quando a neta, Bia Miranda, revelou um affair com o ex-jogador Adriano Imperador.

Gretchen chegou a negar publicamente a relação da neta com o ex-atleta, mas a própria jovem, de 18 anos, acabou desmentindo a avó.

A revelação movimentou as redes sociais nesta semana e, desde então, Jenny Miranda e Bia vêm trocando xingamentos. Com o bloqueio de Gretchen à filha, internautas apontaram que a artista tomou partido pela neta.

Entenda a polêmica

Após chegar a público o affair de Bia Miranda e Adriano Imperador, a jovem usou as redes sociais para detonar a mãe, Jenny Miranda, a quem acusa de vazar a informação para prejudicá-la.

Jenny, por sua vez, disse não saber de nada, o que gerou a reação de Bia. “Minha mãe está desesperada. Sabe por quê? Ela quer fama, porque está acabando a fama dela, ela não tem mais. Eu não ligo para isso, eu só quero ser famosa com a minha dança, porque eu amo dançar. A minha avó já tinha falado na rede social, e ela veio hoje à tarde falar que não sabia de nada. Cínica, né”, contou Bia em uma série de vídeos nos stories do Instagram.

JENNY MIRANDA SE PRONUNCIA

Nesta terça, Jenny se pronunciou sobre a fala da filha nas redes sociais. Ela pareceu incomodada após ser acusada de ter ‘furado o olho’ de Bia Miranda.

Também em Stories do Instagram ela disparou: “Eu tenho mais o que fazer. Não vou ficar me defendendo, me justificando, de algo que não tenho culpa. Só não vê quem é cego o que está acontecendo”, disse.