Gretchen diz que não irá deixar herança para filhos: 'Antes de morrer, gasto tudo'

A cantora Gretchen, 63, declarou que não tem a intenção de deixar herança para os sete filhos. Em entrevista para o programa "Foi Mau", apresentado pelo humorista Maurício Meirelles na RedeTV!, a carioca afirmou que pretende gastar tudo antes de morrer.

Em entrevista, Gretchen contou já ter reunido os filhos para avisar sobre não deixar nenhum tostão como patrimônio. "Eu sou de gastar e não guardo nada. Às vezes, reúno eles [filhos] e falo: 'Tratem de trabalhar, porque não vou deixar nada para ninguém. Antes de morrer, gasto tudo", afirmou ela.

No bate-papo, a cantora falou ainda sobre os haters. Ela agradeceu a internet pela mudança na percepção sobre o trabalho dela. Conhecida como rainha dos memes, ela avaliou ter ganhado mais respeito como mulher, mãe e profissional da música.

No programa, ela também recordou a participação e a posterior desistência do reality show "A Fazenda" (TV Record), em 2012. "Todo mundo acha que eu estava muito triste, mas estava muito bêbada", afirmou ela, que fez parte do elenco da quinta temporada.