Ana Furtado encerra contrato com a Globo após 26 anos na emissora

Ana Furtado não faz mais parte da Rede Globo. O encerramento do contrato foi anunciado pela atriz, jornalista e apresentadora nas redes sociais, nesta segunda-feira (11). "Depois de 26 anos de uma parceria muito feliz, cheia de aprendizado, respeito e sucesso, me despeço", escreveu ela no Instagram.

Ana, que é esposa de Boninho, diretor do Big Brother Brasil (BBB), um dos maiores realities da emissora, disse que "há tempos" pensa em "partir para novos sonhos" e que teria tomado a decisão de se desligar da empresa no início deste ano.

"Conversei com essa empresa que tanto me deu, que me ouviu, respeitou meu desejo e, com muito carinho, me pediu para fazer a passagem de bastão para o novo time do 'É de Casa', um projeto que ajudei a construir e que agora ganhou novos ares", continuou a apresentadora.

O 'É de Casa' foi o último programa apresentado por Ana na Globo. Depois disso, ela participou do quadro 'Dança dos Famosos', no 'Domingão', sendo essa a sua última participação na emissora. "Final quase poético", descreveu na postagem de despedida.

"Saio com a certeza de que sempre me doei por inteiro, com dedicação e alegria em tudo que fiz aqui, seja como atriz ou apresentadora. O mais lindo? O carinho e amor que recebo de vocês me mostra que tudo marcou não apenas a minha vida, mas a vida de muita gente", concluiu.

Portas abertas

Conforme o G1, com informações da Globo, a parceria com Ana Furtado foi encerrada em comum acordo. Além disso, a apresentadora teria "portas abertas" na emissora para voltar para novos projetos.

"Ana, diante do novo modelo de gestão de talentos, segue com as portas abertas para integrar novos projetos nas nossas multiplataformas", informou a emissora.

Carreira

Ana estreou na Globo na abertura da novela 'Explode Coração', em 1995, e atuou em 'Caça Talentos' (1996 a 1998), na novela 'Pecado Capital' (1998) e na minissérie 'Quintos dos Infernos' (2002).

Além disso, a jornalista também foi repórter do 'Video Show' e do 'Fantástico' e já substituiu as apresentadoras Angélica, Ana Maria Braga e Fátima Bernardes em programas da emissora.

Repercussão

Nos comentários da postagem de despedida, Boninho, esposo de Ana, disse que apoia a decisão. "Apoio sua decisão! Estamos juntos sempre. Você vai continuar seu caminho com leveza e feliz. Voa livre!", escreveu.

Outros colegas e ex-colegas de trabalho, como Luciano Huck, Tiago Leifert, André Marques, Fátima Bernardes e Talitha Morete, também manifestaram desejos de sucesso para a apresentadora.