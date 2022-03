Ana Furtado e Boninho completam 22 anos de casados, e apresentadora comemora: 'somos imbatíveis'

A apresentadora Ana Furtado usou as redes sociais nesta segunda-feira (21) para comemorar mais um ano de casada com o diretor Boninho. Os dois chegaram aos 22 anos de união e resolveram deixar recados especiais publicamente.

Em uma galeria cheia de cliques antigos, ela deixou palavras de carinho ao marido, relatando que desde o início a relação entre eles foi muito próxima.

"21 de março. Nessa data, em 1996, J.B. Boninho e eu nos conhecemos. Nosso encontro foi especial no primeiro instante… E desse dia em diante nós nunca mais nos separamos. Exatos quatro anos depois, 21 de março de 2000, oficializamos a nossa união e hoje completamos 22 anos de casados", começou.

Anos juntos

Segundo o relato de Ana, o tempo passou rápido e os dois se transformaram juntos. "Nosso amor junto cresceu, amadureceu, deu frutos. Seguiu forte e leve como sempre foi. Ontem reencontrei essas fotos e agradeci por tanto… Pela nossa cumplicidade, parceria, amizade. Pelo seu cuidado e carinho", completou.

No fim, a apresentadora pediu por mais anos ao lado do esposo, ressaltando a parceria que firmaram ao longo do tempo. "Juntos somos imbatíveis", finalizou.

Nos comentários, amigos e fãs do casal deixaram mensagens afetuosas e desejaram muitas felicidades no casamento.

"Muito amor e luz, pra vcs, minha querida! Que as bênçãos de Deus e o manto sagrado de Nossa Senhora os cubra de proteção sempre", pontuou Fafá de Belém.

"Você não muda! Boninho melhorou hein!", brincou Celso Portiolli. Já Fernanda Gentil, apresentadora da Globo, comentou sobre o relato. "Que máximo! Amei saber mais dessa história", escreveu.