Restaurante de família de Vyni ganha reforma de empresa de arquitetura, diz colunista

No Crato (CE), o restaurante da família do ex-BBB Vyni deve ganhar grande reforma. Ele foi presenteado com a revitalização do comércio por uma empresa de arquitetura. A informação foi revelada pela coluna do jornalista Leo Dias, neste domingo (20).

O cearense retornou à cidade natal na última sexta-feira (18). A empresa de arquitetura desenhou o projeto da obra quando Vyni ainda estava confinado.

De acordo com o colunista, a empresa buscou a família do ex-BBB e alinhou como o restaurante Pirão de Costela poderia ser revitalizado.

No sábado (19), Vyni foi até o escritório dos arquitetos para ver os croquis do projeto e ficou muito empolgado com as mudanças propostas.

Na quinta-feira (17), o colunista André Romano, do site Observatório da TV, publicou matéria noticiando que o restaurante iria receber reforma do programa "Domingão do Huck".



Oficialmente, Vyni ainda não fez nenhuma declaração sobre a realização de obras no restaurante da família.