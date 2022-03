No Domingão, Mãe de Vyni relata sofrimento com ausência do filho durante o BBB 22: 'não comia'

Em um momento marcado por muita saudade, lágrimas e alegria, Vyni reencontrou sua mãe durante o programa "Domingão com Huck", gravado na última quinta-feira (17) e que foi ao ar durante este domingo (20). Os dois não se viam desde o início do BBB 22.

A mãe de criação de Vyni, Dona Quinha, chegou a detalhar que aquela foi a primeira separação dos dois. "Foi uma saudade imensa. Tu não imagina o quanto eu sofria. Eu não dormia, não comia, chorava 24 horas", disse para Huck.

O reencontro com Mainha foi no palco do Domingão! Que emoção!



