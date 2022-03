Vyni chega ao Cariri: "A gente se apagou lá, mas a gente brilha aqui fora"

Vyni está de volta à Vicente Leite, a rua do Crato onde foi criado o nosso BBB. Chegou hoje no final da tarde depois de dois dias de gravação e participações ao vivo na TV Globo após a eliminação.

Ontem à noite participou da edição do BBB 22 ao lado de outros 7 eliminados. Reencontrou pessoas de quem tinha se aproximado na casa, como Brunna, Jade e Naiara Azevedo. Mais cedo, gravou o Domingão do Huck. Na quarta, primeiro dia fora da casa, tomou café no Mais Você, de Ana Maria Braga.

Vyni chegou ao Cariri depois de uma conexão em São Paulo, após sair do Rio de Janeiro. Num dos stories, disse que voltaria para o Rio em breve. Vyni saiu maior do que entrou no BBB.

Desde a eliminação, a postura humilde do BBB vem encantando quem conversa com ele. E seu desempenho nas entrevistas somado à exposição na TV fizem crescer o número de seguidores. Foram pelo menos 200 mil seguidores a mais no Instagram.

Outra característica de Vyni é a sensatez. Ainda no aeroporto do Cariri, ele soube resumir bem a partipação no BBB: "Acredito que o atrapalhou foi o fato de eu ter me apagado um pouco no jogo, de ter priorizado mais as relações do que o jogo em si. Mas, agora que eu saí, eu percebo que era o que deveria ser, é o que é preciso. A gente se apagou lá, mas a gente brilha aqui fora".

