Quem saiu do BBB 22? Vyni é o oitavo eliminado com 55,87% dos votos

O cearense Vyni foi o oitavo eliminado do BBB 22 nesta terça-feira (15), com 55,87% de rejeição do público. O bacharel em direito deixou o reality show em seu primeiro paredão. Pedro Scooby e Gustavo também estavam na disputa pela permanência na casa mais vigiada do Brasil.

O resultado da berlinda foi anunciado na noite desta terça pelo apresentador Tadeu Schmidt. Scooby e Gustavo terminaram o oitavo paredão com 4,62% e 39,51% dos votos, respectivamente.

No total, o paredão contou com 73.836.602 votos.