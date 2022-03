Eliezer pede 'beijo de boa noite' a Vyni e depois reclama de permanência do cearense em cama

O cearense Vinicius, integrante do grupo Pipoca do BBB 22, tentou deitar na cama de solteiro de Eliezer, na madrugada desta terça-feira (15), após o designer pedir um "beijo de boa noite". A permanência do bacharel em Direito, no entanto, foi motivo de insatisfação para o colega de confinamento.

"O que você está fazendo? Só pedi um beijo de Boa Noite... O que você está fazendo?", pergunta Eliezer ao ver Vyni tentando se acomodar na mesma cama.

Sentado no dormitório, o emparedado desta semana responde que vai "ficar vigiando casal", em referência ao lance de Eliezer com Natália.

"Tá. Mas vai vigiar lá na sua cama, porque não consigo nem me mexer", reclama o designer.

Em seguida, Vyni lamenta o brother não querer dormir com ele antes da eliminação desta terça-feira. "Nossa. Minha última noite e ele não quer dormir comigo! Não acredito! Amanhã você vai sentir falta. Quando procurar Vini e não achar...", completa Vinicius.