Enquete BBB 22: Gustavo, Pedro Scooby ou Vyni? Vote em quem você quer fora da casa

Pedro Scooby, Gustavo e Vyni estão no oitavo paredão do Big Brother Brasil (BBB) 22. O trio foi selecionado após votação do líder, da casa e indicação do vetado da prova do líder mais recente.

Vetado pelo líder Pedro Scooby, Eliezer não participou da prova que valia a nova liderança, porém, ele ganhou o poder de indicar um confinado ao paredão — o designer escolheu Gustavo.

De contra-golpe, Gustavo puxou um dos brothers ao paredão. Ele escolheu o cearense Vyni.



A eliminação de um deles acontecerá na terça-feira (15).

Voto a voto na formação do oitavo paredão:

Eslovênia - Douglas Silva

Vyni - Douglas Silva

Laís - Douglas Silva

Eliezer - Douglas Silva

Natália - Arthur

Jessilane - Eliezer

Linn da Quebrada - Douglas Silva

Paulo André - Eliezer

Douglas Silva - Linn da Quebrada

Pedro Scooby - Eliezer

Arthur Aguiar - Laís

Gustavo - Eliezer

Prova bate e volta

Legenda: Prova bate e volta rendeu um carro para DG Foto: Reprodução/TV Globo

Douglas Silva, Pedro Scooby, Gustavo e Vyni participaram de prova bate e volta. A dinâmica ainda rendeu um carro 0 km.

Cada emparedado possui treze cartas, dez numeradas de 1 a 10 e três escorpiões Abarth, sendo esta a mais valiosa.

A cada rodada, eles devem escolher uma carta pra jogar (cada carta só pode ser utilizada uma vez).

O jogador de carta mais baixa, levava bola vermelha. Caso houvesse empate, os dois levavam bola vermelha. Se todos empatassem, ninguém vencia na rodada.

Quem somasse cinco bolas vermelhas era eliminado. O último que permanecesse na prova escapava do paredão.

Os quatro participantes atingiram quatro bolas vermelhas ao mesmo tempo. Vyni foi o primeiro a ser eliminado. Em seguida, Douglas tirou uma carta menor e venceu a prova bate e volta.



