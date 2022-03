Jade Picon revela sonho em ser atriz no Fantástico

A influenciadora digital Jade Picon revelou em entrevista no Fantástico, na noite de domingo (13), o desejo em ser atriz. A ex-BBB foi eliminada do programa com quase 85% dos votos.

Em bate-papo com Renata Capucci, a influenciadora digital falou sobre o futuro. "O que é que a gente pode esperar da Jade Picon a partir de agora?", questionou a jornalista. Jade respondeu: "Eu tenho um sonho enorme de ser atriz".

Renara Capucci continuou questionando sobre papeis: "Será que podemos ver a Jade numa novela, numa minissérie?". A influenciadora não exitou: Vamos ver. É meu sonho, meu sonho, apresentadora, não sei, vamos ver".

Ainda no bate-papo, ele destacou por quem torce ao prêmio do BBB 22. "Eu tenho um carinho muito grande pelos meninos, o PA e o Scoby. Mas eu acho que gostaria muito de ver a Lina ganhando, porque a história de vida dela é maravilhosa".