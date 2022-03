Quem saiu do BBB 22? Jade é a sétima eliminada com 84,93% dos votos

Jade Picon foi a sétima eliminada do BBB 22 nesta terça-feira (8), com 84,93% de rejeição do público. A influenciadora digital deixou o reality show em um paredão com o segundo recorde de votação, onde ela disputava a permanência com seu maior rival, Arthur Aguiar, além de Jessilane Alves.

O resultado da berlinda foi anunciado na noite desta terça-feira pelo apresentador Tadeu Schmidt. Arthur e Jessi terminaram o sétimo paredão com 1,77% e 13,3% dos votos, respectivamente.

Com 698.199.078 votos, foi o segundo maior paredão da história do BBB 22. Durante a decisão, Tadeu chegou a apontar que essa também foi a segunda maior votação por minuto da história do BBB, com mais de 3 milhões de votos.

Tadeu Schmidt Apresentador "É a grande rivalidade da temporada, pelo menos até aqui. E pela maneira como essa rivalidade chegou ao paredão, ganhou ar de duelo. Uma rivalidade que surgiu de maneira surpreendente, em uma formação do paredão. A rivalidade se mostrou em cada oportunidade".

O resultado da enquete do Diário do Nordeste já havia apontado Jade como mais rejeitada pelo público esta semana, com 87,1% dos votos dos leitores. Enquanto Arthur e Jessi apareceram na enquete com 5,4% e 7,6%, respectivamente.

Formação de paredão

Jade e Arthur foram parar no paredão por meio do Big Fone. A influencer de 20 anos atendeu a temida ligação no último sábado (5) e foi emparedada, tendo ainda que mandar mais uma pessoa à berlinda, escolhendo seu rival Arthur.

Jessilane foi votada pelo líder da semana, Pedro Scooby.