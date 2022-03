Resultado atualizado da enquete BBB aponta quem sai hoje; veja porcentagem

A influenciadora digital Jade Picon deve ser a sétima eliminada do BBB 22 nesta terça-feira (8). É o que aponta o resultado atualizado da enquete do Diário do Nordeste, mostrando a sister disparada como a mais rejeitada pelo público esta semana, com 87,1% dos votos dos leitores.

Na disputa, estão com ela o ator Arthur Aguiar, que está em seu quarto paredão, com 5,4% dos votos, e a professora Jessilane Alves, que aparece com 7,6%.

Paredão com rivalidade

A enquete teve quase 50 mil votos, mas é importante lembrar que o resultado não interfere na dinâmica oficial do programa.

E o paredão promete ser histórico, vista a rivalidade de Jade e Arthur, em uma das berlindas mais esperadas do programa pelos fãs. Caso Jade saia, o índice de rejeição pode ser alto.

Que horas começa o BBB 22 hoje

A sétima eliminação BBB 22 acontece ao vivo no programa desta terça, com previsão de início para 22h35, e será anunciada pelo apresentador Tadeu Schimdt.

