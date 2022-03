Tadeu Schmidt é convocado para outro reality após o BBB, diz colunista

O Big Brother Brasil (BBB) 22 ainda nem terminou e Tadeu Schmidt já tem um novo reality para comandar. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal Uol, Schmidt foi chamado para apresentar o The Voice Brasil, que tem estreia prevista para outubro.

Segundo a colunista, apesar de o convite ser recente, as conversas seguem adiantadas. André Marques, que substituiu Tiago Leifert na última temporada do reality musical, já foi avisado que não estará na versão adulta do programa.

O nome do apresentador ganhou força devido à grande aceitação dele à frente do BBB 22, e o martelo será batido assim que Boninho, diretor da atração, voltar de sua viagem a Paris.

O plano comercial do BBB enviado ao mercado publicitário, ainda conforme o Uol, aponta dados que justificam as razões de o nome de Tadeu estar em alta na emissora.

Atributos da personalidade

O documento diz que Tadeu é conhecido por 95% dos brasileiros, com o percentual chegando a 97% quando analisado apenas o público das classes AB.

Os dados contidos no plano informam ainda os seis maiores atributos da personalidade do jornalista: inteligente; bem-sucedido; especialista, fala sobre qualquer assunto; tem credibilidade; e é uma pessoa do bem. Já entre os seis maiores atributos de estilo de vida o documento destaca: ser bem informado, trabalhador, conectado, maduro, de bem com a vida e família.