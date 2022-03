Gustavo e Laís se beijam e reatam relacionamento no BBB 22

Após decidirem se afastar nesta segunda-feira (7), depois da formação do 7º paredão do BBB 22, Gustavo e Laís tiveram uma nova conversa e decidiram reatar. Os dois selaram a relação com um beijo apaixonado na tarde desta terça-feira (8).

"Pensei que distanciar seria uma coisa boa, mas só vai aumentar meu desconforto", disparou o brother. Ele que havia dado início ao distanciamento, após se magoar por Laís não ter votado em Eliezer para defendê-lo.

Veja o beijo entre Gustavo e Laís

Rolou beijaço hoje entre Gustavo e Laís depois de Gustavo ter dado um fim na relação dos dois! pic.twitter.com/4zqZDHVkUg — POPline 🎧 (@POPline) March 8, 2022

Laís alertou que não é de "ficar nesse vai-e-vem" e perguntou se ficar junto era realmente o que o paranaense queria.

"Quando eu estou namorando, por exemplo. Se for acabar: ‘vamos pensar direito?’. Porque se for acabar, eu não volto. É muito difícil eu voltar atrás, muito difícil. E depois fica ‘chamegando’, mas não tem volta, entendeu?”, pontuou a médica.

Gustavo confirmou seu sentimento, e os dois terminaram a conversa na área externa da casa do BBB se beijando: "Eu vou sofrer mais se eu ficar te olhando e não puder te beijar, do que qualquer outra coisa, entendeu?".

Adms se pronunciam

Os administradores dos perfis de Gustavo e Laís se pronunciaram sobre a volta do casal. "Ele chuta o balde e depois vai buscar. Ehhh Beats, o último apaixonado mesmo", escreveu o perfil do brother no Twitter.

Já a conta oficial de Laís no Twitter publicou uma foto dos dois se beijando, com a legenda: "Quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Já dizia Simone e Simaria".