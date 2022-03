Jade Picon chama Eliezer de Pinóquio por conversa com Douglas no BBB 22

A influenciadora Jade Picon chamou Eliezer de Pinóquio ao questionar conversa do brother com Douglas Silva no Big Brother Brasil (BBB) 22. Brincadeira gerou conflito e risos, na madrugada de terça-feira (8).

"Seu nariz passou pela porta, Pinóquio?!", questionou Jade. Em seguida, Vyni comentou: "Olha o deboche!".

Veja momento:

15) “O seu nariz passou pela porta, Pinóquio?”



Jade ainda está chateada com Eliezer por ter entendido que ele contou para DG sobre seu voto e depois mentiu dizendo que não contou. pic.twitter.com/7gGFs8EWW4 — Tracklist (@tracklist) March 8, 2022

Eliezer questionou o por quê da pergunta e Laís respondeu: "Porque você mentiu 300 vezes para nós. Do DG. Você falou que não tinha falado com ele".

Eliezer retrucou: "Mas eu não falei. E ele falou isso ao vivo para vocês. Que eu não falei", argumentou o brother. Jade rebateu: "Ele falou que você falou".

"Então porque você virou para ele na hora da votação e fez assim?", questionou Laís. Neste momento, a médica imitou o gesto que Eli teria feito após a votação. "Isso eu fiz mesmo, mas eu não falei", revelou o empresário.

"Então pronto, Eli. Você mentiu, a gente ainda te ama, mas não minta mais. Assuma. Se você fez assim para ele, você contou", disse Jade Picon.

"Mas ele interpretou de outra forma. Eu quis contar, mas ele interpretou de outra forma", explicou o designer.