Laís chora no BBB 22 e pede desculpa por confusão com Arthur Aguiar

A médica Laís Caldas conversou com o ator Arthur Aguiar no Big Brother Brasil (BBB) 22, na madrugada de terça-feira (8). Ela pediu desculpa por reagir negativamente ao ser escolhida pelo ator para o castigo do monstro.

"Eu repensei. Não gostei do que eu fiz", lamentou Laís, que se emocionou durante diálogo.

Na área externa da casa, Arthur Aguiar declarou que a colega de confinamento havia agido de maneira agressiva por ter sido seu alvo na dinâmica após a Prova do Anjo no sábado (5).

"Você, por exemplo, é uma pessoa que se incomodou nas duas vezes em que eu te dei o monstro. Tipo, você ficou brava nas duas vezes", disparou ele. "Na primeira vez? Não, não fiquei. Quem ficou brava foi a Larissa [Tomásia]. Ela ficou muito brava", ressaltou a médica.

Ação impensada

Legenda: Houve até abraço em conversa de Laís e Arthur Foto: Reprodução/TV Globo

Sobre a reação negativa ao receber o castigo do monstro pela segunda vez, Laís tomou para si o erro.



"Eu lembro que eu alfinetei ali. Eu poderia ter ficado calada. Eu alfinetei, eu não vou falar que eu arrependi porque eu não gosto de me arrepender de nada que eu faço, tá? Mas eu repensei. Não gostei do que eu fiz. Aí você retrucou, e a gente acabou tendo uma discussão ali na frente do Tadeu [Schmidt], enfim, de um monte de gente que não era nem necessário. Peço desculpa para você por isso".

Arthur Aguiar também se colocou: "Também te peço desculpas", respondeu o cantor. Ao ouvir a resposta, a médica chorou e elogiou o brother.



"Desde o início eu pensei: 'Gente, o Arthur é uma pessoa muito boa'. Eu vejo isso em você. Eu vejo quando você olha para sua família, você parece ser um pai gigante, sua filha é linda, maravilhosa. Eu quero ter oportunidade de conhecer sua família, sua mulher, entendeu?", declarou a confinada.



Arthur Aguair encerrou a conversa explicando a motivação do segundo monstro dado para Laís. "Eu só te dei o segundo monstro porque eu sabia que se você tivesse ganhado na semana passada, você teria me dado".