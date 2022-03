Jogo da Discórdia faz participantes escolherem o mais incoerentes do BBB 22

No tradicional Jogo da Discórdia desta segunda-feira (7), os participantes do BBB 22 tiveram de escolher os mais incoerentes do reality show. A dinâmica consistia em cada brother chamando outro para um palco.

O jogo começou com atritos, após Eliezer escolher Lucas para o palco da incoerência, por estar magoado com o colega por prometer não votar nele e acabar votando. Em seguida, o próprio Lucas também escolheu Eli.

O bate-boca também foi pesado entre Eslovênia e Gustavo. A sister escolheu o paranaense como incoerente.

Legenda: Eslô e Gustavo bateram boca no Jogo da Discórdia Foto: Reprodução

Veja as escolhas do Jogo da Discórdia:

Eliezer aponta Lucas como o mais incoerente. Ele expõe sua justificativa e os dois batem boca.

Lucas aponta Eliezer como o mais incoerente.

Eslovênia aponta Gustavo como o mais incoerente. Eles discutem e até Vinicius se mete na treta.

Paulo André aponta Jessilane como a mais incoerente.

Laís aponta Arthur Aguiar como o mais incoerente

Jade Picon diz que Arthur Aguiar é incoerente. Os dois relembram situações do passado e discutem estratégias e atitudes.

Arthur Aguiar diz que Jade Picon é incoerente. A sister se defende e diz que amanhã eles terão uma resposta.

Gustavo diz que Jade Picon é incoerente e classifica o discurso de defesa da sister como apelativo.

Jessilane escolhe Eliezer como incoerente, o acusando de se aproveitar de seu relacionamento com Natália para se salvar do paredão.