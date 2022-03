Julliete Freire revela o que a levou a ganhar o BBB 21

A ex-BBB Julliete Freire contou o que ela acha que a fez ganhar a edição de 2021 do reality show. A artista revelou a informação no programa 'Conversa com Bial', que estreia uma nova temporada na madrugada desta segunda-feira (7).

Na entrevista, que deve ir ao ar nesta terça-feira (8), Dia Internacional da Mulher, a nordestina confessou que não esperava ganhar o BBB 21 porque se achava "simples", no enquanto, percebeu que foi exatamente esse traço que a fez conquistar o público. As informações são do portal POPline.

Julliete Freire advogada e cantora “Imaginava que eu iria até a final, mas que não seria uma das favoritas, porque eu me achava simples, achava minha história apenas mais uma. E foi exatamente isso que me fez forte, foi a minha história ser simples como a da maioria das pessoas.”

No bate-papo com Bial, Juliette ainda revelou que teve momento no confinamento em que se sentiu insegura.

"Idealizava que as pessoas gostavam de mim para eu não ter que encarar a rejeição. Chegou um momento que nem me olhava mais no espelho de tão machucada que estava", confessou.

A ex-BBB disse que chegou até ter vergonha, mas depois percebeu que não fazia sentido se depreciar. “Entendi que eu não tinha do que me envergonhar; que a minha verdade tem que ser suficiente, e se não for, não vale a pena’."

O programa 'Conversa com Bial' retorna à grade da TV Globo logo após o Jornal da Globo, já na madrugada desta terça, s 2h05.

Estreia com Joaquim Barbosa

Para marcar a estreia da nova temporada, Bial recebe o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, para uma conversa sobre a política brasileira. Entre outros assuntos, o ministro falou sobre a possibilidade de se candidatar à Presidência.

A atração vai ao ar de segunda a sexta. Nesta temporada, o apresentador sai mais de casa, e as entrevistas serão virtuais e presenciais, seguindo os protocolos sanitários contra a Covid-19.

"O público pode esperar se surpreender a cada dia. Ele não saberá se falarei de casa ou de qualquer outro lugar; onde estarei hoje, e eu acho isso muito divertido. Ele pode esperar o inesperado. A ideia de ir a locações e estar presencialmente em alguns lugares, quando é possível optar, é acrescentar uma camada de conhecimento ao programa”, declarou Pedro Bial.