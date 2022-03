Vyni tropeça ao vivo no BBB 22 e web o acusa de forçar situações cômicas

O cearense Vyni, um dos participantes do BBB 22, entrou no programa como um dos preferidos ao prêmio, mas parece estar no caminho contrário. Ao tropeçar mais uma vez durante a edição ao vivo no último domingo (6), ele foi citado como "forçado" nas redes sociais.

esse vyni é simplesmente o inimigo da graça pic.twitter.com/yJm9Jw4zMB — out of context brasileirão (@oocbrsao) March 7, 2022

A cena aconteceu durante o voto no confessionário, pouco antes de Vyni conversar com o apresentador Tadeu Schmidt. O bacharel em direito sentou na cadeira do cômodo, mas pareceu que ia cair pouco antes de informar o voto.

"Oi, desculpa, é que eu fico tentando parecer elegante e fico mais abestalhado do que nunca", disse ele a Tadeu, que, no entanto, não fez nenhuma menção sobre a possível queda.

"Forçando situações"

Não demorou para que os internautas começassem a criticar o brother pelas atitudes recentes. Segundo alguns usuários do Twitter, Vyni estaria forçando um jeito "desastrado" para virar meme na Internet.

"Tá insuportável já! Alguém tira ele da minha TV, por favor", citou um dos espectadores do programa. No domingo anterior, Vyni havia esbarrado na parede de fora do programa ao conversar com Tadeu.

Após a repercussão, ainda na semana passada, a equipe do cearense postou um vídeo no qual várias cenas em que ele tropeça são mostradas.

"Paredão? A galera do Twitter? Quarto Grunge? Não, minha gente, o maior inimigo de Vyni é a gravidade mesmo! Só vive às quedas! Quem aí se identifica? Os 'pobi' dos ADMs são tudo um bando de estabanado também! Só não derrubam a cabeça porque é presa no pescoço!", alegou a publicação.