Gustavo ignora Laís após paredão e inicia confusão no BBB 22:"quem deita comigo não me protegeu"

O clima foi de tensão para o casal Laís e Gustavo no BBB 22 na noite do último domingo (6). Em conversa antes da formação do paredão, o brother tentou combinar voto com a médica, pedindo que ela votasse em Eliezer, em uma tentativa de escapar da berlinda.

Após a votação, quando Tadeu Schmidt anunciou o resultado, Gustavo acabou sendo emparedado e percebeu que Laís não seguiu conforme o combinado.

Ao sair da sala em direção à área externa da casa para realizar a prova 'Bate-volta', Laís tentou dar um abraço no amado, mas Gustavo a ignorou.

Veja vídeo

O GUSTAVO NÃO DEIXANDO A LAÍS ABRAÇAR ELE EU AMEI 🗣🗣🗣🗣 #bbb22 pic.twitter.com/WlcfbDBElK — sté (@stefaniglopes) March 7, 2022

A cena viralizou nas redes sociais e logo Gustavo estava entre os assuntos mais comentados do Twitter. "O Gustavo negando um abraço da Laís foi tudo, que sabor", reagiu à cena um seguidor. "Gustavo não quis receber o abraço da Laís. Rindo de nervosa!", escreveu uma internauta.

"BBB tá aí para provar que quando a gente tá apaixonado a gente fica burro. Gustavo sendo trouxa pela Laís. Fica a lição: não se apaixonem", aconselhou outra.

Confusão generalizada

Depois de escapar do paredão ao ganhar a prova bate-volta, Gustavo saiu irritado do quarto grunge falando em voz alta: "Vão ter que me engolir. Agora o 'malvadão' veio com tudo! Com sangue no olho!". Além de estar irritado com a parceira Laís, o bacharel em direito demonstrou sua decepção com Natália, que havia prometido não votar no brother.

Indignado ao retrucar uma fala da sister, Gustavo disparou: "É porque a pessoa que deita comigo não me protegeu. Você que deita com o Eli protegeu ele, mesmo falando pra mim que não votaria em mim. É só isso".

Durante a confusão, o brother ainda sugeriu que Eliezer fez casal com Natália para escapar da votação, mas foi acalmado por Jessilane. "Gente, vamos deixar isso pra depois. Todo mundo está estressado e vai falar coisa que só vai piorar a situação", disse a sister.