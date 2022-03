Enquete BBB 22: Arthur Aguiar, Jade Picon ou Jessilane? Vote em quem você quer fora da casa

Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane estão no sétimo paredão do Big Brother Brasil 22. Os três acabaram na berlinda após definição na noite deste domingo (28), na votação ao vivo com indicação do líder da semana no reality, além do voto dos brothers no confessionário. A eliminação de um deles acontecerá na terça-feira (8).

Anjo da semana, Arthur Aguiar resolveu conceder o benefício da imunidade a Paulo André. Para justificar, ele afirmou que deseja levar a amizade para fora do jogo.

"É um cara com quem eu tive a oportunidade de me abrir, falar sobre meus medos, da minha relação com Deus, e é nosso futuro campeão olímpico", comentou. Os dois se abraçaram e P.A, como o atleta é chamado, agradeceu ao aliado pela semana imune.

Inclusive, antes mesmo que o líder, Pedro Scooby, indicasse alguém ao Paredão da semana, Arthur e Jade Picon já foram confirmados na "pré-berlinda". Isso porque a influenciadora atendeu o Big Fone no último sábado (6) e puxou o grande rival no jogo para a disputa.

Scooby, assim como previsto, mandou Jessilane ao Paredão. Como discurso, ele citou o afastamento da sister e a postura adotada por ela desde que o surfista ganhou a liderança.

"São motivos óbvios. Ela falou que eu era opção de voto dela, depois a gente criou uma relação, mas acabamos nos afastando de novo", disse o surfista, alegando que também não deseja criar novas inimizades no jogo neste momento.

Dinâmica comum

Diferente das semanas anteriores, com dinâmicas de voto mais inventivas, os brothers foram sozinhos ao confessionário para declarar o voto em um dos integrantes do reality show.

Confira como ficou a votação:

Douglas Silva: votou em Eliezer

Arthur Aguiar: votou em Laís

Eliezer: votou em Gustavo

Lina: votou em Gustavo

Paulo André: votou em Eliezer

Jessilane: votou em Eliezer

Gustavo: votou em Eliezer

Vyni: votou em Gustavo

Eslovênia: votou em Gustavo

Jade Picon: votou em Gustavo

Natália: votou em Gustavo

Lucas: votou em Eliezer

Prova Bate e Volta

Participaram da prova todos os que não foram indicados pelo Líder, como ocorre a cada semana. Sendo assim, Arthur Aguiar e Jade Picon, por exemplo, já estavam confirmados na disputa.

Logo após a votação no confessionário, também ficou estabelecido que Gustavo participaria. Para escapar, eles deviam acertar bolinhas em alvos com pontos específicos.

No fim, em uma virada inacreditável por conta de uma rodada com pontos em dobro, Gustavo escapou do Paredão da semana.