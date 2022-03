"Jade está virando carma do Arthur, já virou guerra", diz Pedro Scooby sobre rivalidade no BBB 22

A indicação de Jade a Arthur Aguiar no paredão pelo Big Fone no último sábado (6) agitou os ânimos dos brothers na casa mais vigiada do Brasil. Em conversa na cozinha do Vip, a rivalidade entre os brothers virou assunto.

"Vou te falar... A Jade está virando carma do Arthur no jogo", disparou Pedro Scooby para Jade, Paulo André e Eliezer.

"Como assim?", questionou a influenciadora. "Por duas vezes ele foi por causa de você. Uma ele se colocou e essa agora de novo por causa de você. O bagulho virou guerra!", disse o surfista. Jade concordou com o argumento do carioca, afirmando que há, sim, rivalidade.

Eliezer, então, diz a Pedro Scooby: "Seu indicado, se tudo der certo, vai só passear pelo Paredão", analisou.

'Paredão da temporada'

Em outra conversa na casa, desta vez com Douglas Silva e Paulo André, Pedro Scooby conversam sobre a possibilidade de Jade Picon e Arthur Aguiar se enfrentarem no próximo Paredão. "Vai ser um Paredão brabo, filho...", disse o surfista.

"Esquece! É o Paredão da temporada!", afirmou P.A. "Quem eu botar, vai só a passeio", argumentou Scooby.

"Ou se for um personagem que a galera não está gostando, sai. A galera pode falar: 'Esquece. Vem. Deixa os dois aí que eu quero ver mais embate", analisou Douglas. "Então a gente vai ver se o poder dos times é maior que o do público", conclui Pedro Scooby