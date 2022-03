Vyni na mira do paredão: Douglas articula votos para o cearense e Natália dispara 'ele não tem voz'

Na madrugada deste domingo (6), o cearense Vyni virou assunto entre os brothers durante conversas sobre a formação deste paredão. No quarto do líder, Douglas, Scooby e Paulo André especularam votos, usando até a mesa tática do cômodo para desenhar a situação mais favorável para o grupo na próxima berlinda.

Douglas pareceu convicto de que o grupo deveria indicar Vyni para estrear no paredão. "O Gustavo votaria no Vyni, eu votaria no Vyni... Você não votaria, né?", questiona DG a Paulo André. "Acho que não. Depende. Se fosse para salvar, óbvio. Não tenho escolha", respondeu P.A.

O atleta, entretanto, não acredita que o cearense receba mais votos pela casa. "Mas eu acho que o nome do Vyni não vai... Você acha que sim?". DG, então, enfatiza sua opinião. "Se fizer a matemática por eliminação... Eu acho que ele vai", finaliza.

'Ele não tem posicionamento, não tem voz'

Vyni também foi assunto em outra roda de conversa no jardim da casa. Durante discussão sobre articulação de votos, Lucas e Natália relembraram o Jogo da Discórdia em que o cearense recebeu o maior número de placas de 'figurante'.

Lucas defende que Vyni não é tão 'planta' quanto as pessoas dizem, pois tem aliados no jogo. "Ele não é tão figurante, não. Porque ele joga com o grupo. Ele é muito mais forte em grupo que jogando sozinho", afirmou. Natália, no entanto, detonou o brother. "Ele joga pelo grupo, mas não joga por ele. Ele não tem posicionamento. Ele não tem voz. A gente vê ele só brincando".

Lucas, porém, não concordou com a amiga. "Eu não convivo com ele para falar isso", finalizou.