Equipe de Vyni lança nota de repúdio a ataques ao brother fora do BBB 22: 'não toleraremos'

Apesar de ter entrado na casa como uma das apostas do BBB 22, o participante do grupo Pipoca, Vyni, logo se tornou alvo de comentários ofensivos na internet. Com o crescimento das ameaças e discursos de ódio, a equipe do brother cearense lançaram nota de repúdio neste sábado (5).

Na publicação, o time de Vyni apontaram que os internautas não eram obrigados a gostar e concordar com as atitudes do participante. No entanto, aquilo não era justificativa para as ofensas publicadas na internet.

Equipe do Vyni Nota de Repúdio "Não toleraremos atitudes criminosas nem falas que atinjam a honra e imagem de Vinicius. Medidas judiciais e extrajudiciais continuarão sendo tomadas a todo instante e pedimos àqueles que detectarem tais comportamentos para informar aos nossos administradores".

A nota de repúdio também apresentou um compilado de publicações em que estão presentes os discursos de ódio contra o Vyni.

Dentre alguns textos de "haters" tem o questionamento: "o que torna ele mais chato pessoal? O fato de ser gay ou de ser nordestino?"

NOTA DE REPÚDIO

A nota ainda detalhou que já vem lidando com situações onde internautas ultrapassam limites e utilizam discursos de ódio contra Vyni. Apesar de não concordar com atitudes ou comportamentos do participante no jogo, a equipe exige respeito.

"As pessoas não são obrigadas a gostar dele. Contudo, isso não pode dar vazão a criminosos que se escondem atrás de perfis falsos, com o único intuito de despejar suas frustrações de forma exagerada", reforçaram.

