Cena de ciúmes, DR, conversa de jogo e 'brincadeiras gostosas', veja o que rolou na festa do BBB22

A Festa Avon do Big Brother Brasil 22 contou com as apresentações de Glória Groove e Pedro Sampaio. Os 'brothers' dançaram e se divertiram embalados por 'hits' de sucesso do funk, mas os destaques da noite foram muito além disso.

Linn da Quebrada foi uma das mais animadas com a apresentação da cantora e até se emocionou quando Groove cantou "A Tua Voz'. O momento rendeu uma dança abraçadinha com Paulo André.

Eliezer e Vinícius, por sua vez, aproveitaram a festa para se reaproximarem, com a ajuda de Eslovênia. Nos últimos dias, os amigos estavam mais afastados, mas dançaram juntos, se emocionaram e se abraçaram na pista de dança. Mais tarde, já na madrugada, os dois tiveram um momento união no Quarto Lollipop e cantaram várias músicas juntos.

'Brincadeiras bobas e gostosas'

O designer ainda rendeu outros destaques na noite. Após os shows, ele chegou a dançar de forma sensual com Linn da Quebrada, que classificou o momento como 'brincadeiras bobas e gostosas'.

De longe, Natália se incomodou com a situação e chegou a reclamar com Laís sobre o flerte. "Um exemplo. Só estou de costas... Um exemplo, você fica com o Gustavo. A Jade, como sua amiga, fica lá em cima dele? Eu não acho isso legal", desabafa Natália.

Jessilane percebeu o incômodo da amiga, e disse que a mineira estava evitando contato visual com ela e Linn. Pedro Scooby também percebeu a situação e disse que isso tem um nome: "Ta-la-ri-ca".

Legenda: Natália aponta 'falta de consideração' de Eliezer durante 'DR' Foto: Reprodução Globoplay

'DR' com Natália

Já em conversa com Eliezer na pista de dança, Natália disse que não quer mais ficar indo atrás dele, e a 'sister' aponta 'falta de consideração' dele sobre as brincadeiras de mais com Jessilane e Linn, a quem ela se referiu como 'ex-melhores amigas'.

"Eu me sinto, às vezes, buscando um espaço no Eliezer. Eu não quero isso. Eu quero que o Eliezer, ele naturalmente tenha um espaço para mim, queira estar comigo, queira me incluir. Não é um namoro, você não tem que casar comigo, não é isso. É questão de carinho", diz Natália.

Aliança

A festa também foi momento de conversas sobre jogo e o próximo paredão. Em conversa com Arthur Aguiar, Lucas deixou claro que está fechado com o ator, mas com a condição de lealdade. "Espero não me decepcionar com você", disse o capixaba.