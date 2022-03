Scooby conta para Jade que Eliezer sugeriu voto no Lollipop e sister tira satisfações

Jade Picon passou por momentos de tensão na madrugada desta sexta-feira (4) no BBB 22. A influenciadora desconfia que Eliezer fez fofoca para Douglas Silva sobre a formação de paredão do último domingo (27).

"Você contou que não votou nele?", perguntou, irritada, ao empresário. A desconfiança de Jade começou após Pedro Scooby soltar alfinetadas sobre o comportamento de Eli. "Ele foi um cara que saiu do Lollipop e foi conversar com várias pessoas para votar em integrantes do quarto. Ele conversou com o Arthur, conversou com o DG, estava falando sobre opções de voto do lollipop", alertou o surfista.

O Scooby revelou pra Jade que o Eli contou q não votou no DG. Sera q Jade vai criar Ranço do Eli por ele ter mentido pra os lollipops dizendo q n contou pro Dg pic.twitter.com/QDDkodATFW — Phaloma Araújo 🌵 (@AraujoPhaloma) March 4, 2022

Logo depois, a influenciadora procurou Laís para desabafar sobre o alerta de Scooby. "Você falou que não sabia se dava para confiar no Eli, eu tenho as minhas dúvidas. Ele contou para o DG que não votou nele", comentou a irmã de Leo Picon. "Já tem um tempinho que eu estou assim com o pé atrás com ele", entregou a médica.

Jade questiona Eliezer

Durante a conversa, Eliezer entrou no quarto, quando Jade resolveu questioná-lo se ele havia realmente contado ou não sobre o voto para DG. "Você contou (sobre não ter votado nele)?". "Não contei", afirmou o brother.

"Ele (Douglas Silva) abraçou o Vyni, ele não ia abraçar do nada. Você deve ter contado e não lembra", insistiu a influencer, desconfiada. Eliezer, no entanto, negou novamente que tenha revelado algo que prejudicasse o grupo.